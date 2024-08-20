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Аэропорт в Японии остановил работу из-за исчезновения ножниц

  • 20.08.2024, 23:46
  • 2,146
Аэропорт в Японии остановил работу из-за исчезновения ножниц

Это привело к отмене 36 рейсов и задержке 201-го.

В аэропорту Новый Титосе на японском острове Хоккайдо 17 августа временно прекратили проверки безопасности из-за исчезновения пары ножниц из магазина. Об этом сообщает BBC.

Инцидент вызвал хаос в пиковое время: 36 рейсов были отменены, а 201 - задержали. Пассажиров ожидало стояние в длинных очередях, поскольку их заставили повторно проходить проверку.

Пропавшие ножницы нашлись на следующий день в том же магазине. Министерство транспорта Японии инициировало расследование во избежание подобных инцидентов в будущем, а представители аэропорта признали проблемы с организацией безопасности.

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