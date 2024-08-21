«Минск» пропустит сезон в Единой лиге ВТБ
- 21.08.2024, 1:09
Баскетболисты попали в «психологическую яму» после одной победы в 40 матчах.
Председатель баскетбольного клуба «Минск» Петр Ивашков поделился деталями решения о заморозке участия команды в Единой лиге ВТБ.
По словам функционера, приоритетной задачей команды было воспитание молодых баскетболистов при участии легионеров.
При этом результаты команды были неудовлетворительные: лишь одна победа и 39 поражений в сезоне.
Именно это и стало причиной того, что баскетболисты вместо роста и совершенствования попали в «психологическую яму».
"Это очень тяжело. Когда ты не можешь дотянуться до какого-то уровня, то начинаешь сомневаться в себе. Все это плохо отразилось на развитии молодых ребят", – сказал Ивашков.
При этом он отметил, что юные баскетболисты из школы «Минска» будут выступать в молодежной лиге ВТБ. Основная команда будет в чемпионате Беларуси, причем без легионеров.
Отмечается, что вопрос о выходе «Минска» из Единой лиги ВТБ не ставится. Клуб лишь возьмет паузу для того, чтобы в дальнейшем вернуться.
«Минск» потерпел в прошлом сезоне 39 поражений в 40 матчах.