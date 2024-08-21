В Курской области пьяные россияне расстреляли гражданское авто 21.08.2024, 5:59

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Перехват.

Жительница Белгородской области РФ рассказала, как в соседней Курской области пьяные российские военные расстреляли гражданское авто.

Главное управление разведки во вторник, 20 августа, опубликовало очередной перехват разговора гражданских россиян.

«Где-то в Курской области тоже наши [российские военные], наша машина, знак Z видели. Расстреляли гражданскую машину, четверо военных пьяных», — пожаловалась жительница РФ почти на чистом украинском языке.

Кроме этого, женщина рассказала, что российские военные переехали танком автомобиль, в котором находился гражданский мужчина.

«Танком переехал машину. И переехал как раз перед. Раздавил его так», — сказала жительница приграничной области.

Жительница РФ пожаловалась, что теперь ей страшно ходить по улице, она боится, что может стать следующей жертвой.

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