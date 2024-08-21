Путин впервые за 13 лет приехал в Чечню 21.08.2024, 7:42

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И встретился с кадыровцами, которые отправляются на войну в Украину.

Путин впервые с 2011 года приехал в Чечню. Там он встретился с отправляющимися на войну против Украины добровольцами университета спецназа.

Как сообщают российские СМИ, в ходе встречи глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы полностью экипированы и обеспечены необходимой техникой, но это не его личная заслуга, он «всего лишь пехотинец». «Мы все пехотинцы. Мы находимся в одинаковом положении», — ответил ему Путин.

Кадыров сказал, что в Чечне сформировали резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу главы Кремля отправиться на войну против Украины. Также он показал ему макет «путинского района» Грозного.

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