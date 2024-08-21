В Курскую область зашли американские добровольцы 12 21.08.2024, 7:48

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В соцсетях американской военной группы появилось фото с территории РФ.

Американская негосударственная военная организация Forward Observations Group («Группа нападения и наблюдения»/FOG), состоящая из бывших морпехов и спецназовцев США, признала свое участие в украинском наступлении под Курском.

В соцсетях FOG появилось фото американских военных с территории РФ.

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах США Стефани Холмс и выразило ей протест в связи с тем, что американские военные участвуют в военных операциях на территории РФ.

Группа FOG была основана бывшим американским морпехом Дерриком Бейлсом, служившим в Афганистане в составе 173-й воздушно-десантной бригады США, и изначально представляла собой бренд по продаже тактического военного снаряжения.

Однако впоследствии члены группы в качестве «репортеров» и «медиков» стали появляться в горячих точках Ближнего Востока, где снимали кадры местных боестолкновений и помогали раненым жителям и солдатам медикаментами. То же самое члены FOG делали и в Украине еще до полномасштабного российского вторжения.

Некоторые члены FOG, как пишут американские СМИ, уже в 2018-2021 годах оказывали непосредственную военную помощь украинской армии в войне с пророссийскими сепаратистами на Донбассе.

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