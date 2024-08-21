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«Белорусской армии Лукашенко не доверяет»

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  • 21.08.2024, 7:56
  • 5,146
«Белорусской армии Лукашенко не доверяет»

Режим все больше зависит от России.

Любопытным результатом успешного наступления Украины в Курской области стало молчание стран, входящих в ОДКБ, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Страны ОДКБ понимают, что в случае успеха путинской авантюры в Украине, они могут стать следующими жертвами РФ.

Даже «вернейший» Лукашенко начал учения подальше от украинской границы, в Гродненской и Минских областях, чтоб, не дай Бог, не быть вовлеченным в самоубийственную войну.

Забавно, учения включали борьбу с диверсантами и партизанами. Это показывает, как режим самозванца уверен в прочности своих границ Представители российской власти были вынуждены сделать заявления о том, что они не нуждаются в помощи ОДКБ, чтоб не потерять лицо.

То, что после окрика из Кремля Лукашенко стал демонстрировать воинственность, показывает, что режим больше зависит от Путина, чем остальные члены ОДКБ. Экономика разорена коррупцией и санкциями, диктатура выживает только благодаря подачкам Кремля.

Белорусской армии самозванец не доверяет. Надеется, что его защитят путинские штыки.

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