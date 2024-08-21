Армения обвинила Лаврова во лжи

Армения обвинила Лаврова во лжи4
- 21.08.2024, 8:08
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После заявлений о Нагорном Карабахе.
МИД Армении заявил, что слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о саботировании армянскими властями открытия транспортных коммуникаций через Сюникский район не соответствуют действительности, пишет The Moscow Times.
«Вчерашнее заявление главы внешнеполитического ведомства России не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном», — заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.
По ее словам, не соответствующие действительности и предвзятые комментарии официальных лиц российского МИД в отношении Армении не новы и Ереван старается на них не реагировать.
Она уточнила, что в заявлении глав Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года по Карабаху «нет ни единого ключевого пункта, который не был бы необратимо нарушен», несмотря на наличие подписи России под документом.
«Подтверждаем, что открытие региональных коммуникаций в рамках этого проекта может состояться буквально в любой момент. Проект „Перекресток мира“ получил положительный отклик со стороны ряда международных партнеров. Призываем коллег из МИД России не саботировать его реализацию и не подрывать усилия по достижению мира на Южном Кавказе предвзятыми заявлениями», — уточнила она.
Накануне Лавров заявил, что Ереван саботирует договоренность, касающуюся разблокировки коммуникаций через Сюникский район, а Россия выступает за скорейшее заключение мира между двумя странами.
«К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции», — говорил министр в интервью для «Первого канала».