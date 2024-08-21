закрыть
21 августа 2024, среда, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Армения обвинила Лаврова во лжи

4
  • 21.08.2024, 8:08
  • 6,748
Армения обвинила Лаврова во лжи

После заявлений о Нагорном Карабахе.

МИД Армении заявил, что слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о саботировании армянскими властями открытия транспортных коммуникаций через Сюникский район не соответствуют действительности, пишет The Moscow Times.

«Вчерашнее заявление главы внешнеполитического ведомства России не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном», — заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

По ее словам, не соответствующие действительности и предвзятые комментарии официальных лиц российского МИД в отношении Армении не новы и Ереван старается на них не реагировать.

Она уточнила, что в заявлении глав Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года по Карабаху «нет ни единого ключевого пункта, который не был бы необратимо нарушен», несмотря на наличие подписи России под документом.

«Подтверждаем, что открытие региональных коммуникаций в рамках этого проекта может состояться буквально в любой момент. Проект „Перекресток мира“ получил положительный отклик со стороны ряда международных партнеров. Призываем коллег из МИД России не саботировать его реализацию и не подрывать усилия по достижению мира на Южном Кавказе предвзятыми заявлениями», — уточнила она.

Накануне Лавров заявил, что Ереван саботирует договоренность, касающуюся разблокировки коммуникаций через Сюникский район, а Россия выступает за скорейшее заключение мира между двумя странами.

«К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции», — говорил министр в интервью для «Первого канала».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов