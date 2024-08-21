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Кому в Беларуси готовы платить до десяти тысяч рублей

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  • 21.08.2024, 8:16
  • 4,560
Кому в Беларуси готовы платить до десяти тысяч рублей

Есть несколько вакансий.

На официальном портале Государственной службы занятости появились вакансии с зарплатным предложением до 10 тысяч рублей, пишет myfin.by.

На сайте Государственной службы занятости опубликовано несколько свежих вакансий с высокой зарплатой.

Нанимателем выступает общество с ограниченной ответственностью «ЕвроПрессФорм» (Витебск).

Зарплату в 7000–10000 руб. обещают начальнику производственного отдела. От соискателя требуются высшее образование и знание английского и итальянского языков.

Инженеру-программисту предлагают зарплату в диапазоне 5000–10000 руб. Владение английским и итальянским языками также указано в описании к вакансии.

Кроме того, 5000–10000 руб. обещают мастеру участка.

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