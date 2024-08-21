Как власти лукавят о строительстве в сельской местности 1 21.08.2024, 8:22

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Хитрый финт.

На встрече с руководством Совмина Александр Лукашенко «обратил внимание, что в стране постоянно совершенствуются подходы к предоставлению государственной поддержки при улучшении жилищных условий, в первую очередь в сельской местности», — говорится в сообщении его пресс-службы.

Видимо, результатом такого «постоянного совершенствования» является сокращение жилищной господдержки. Так, по данным официальной статистики, за первое полугодие 2024 года строительство жилья с господдержкой упало на 30% к тому же периоду прошлого года, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Строят ли на селе?

Строительство жилья в деревнях также сокращается: за полгода в сельской местности смогли возвести только 586 тыс. кв м жилья. Это составляет только 34% от всего построенного жилья в стране.

По сравнению с тем же периодом прошлого года деревенское строительство сократилось на 1%. А в 2015 году, например, в сельской местности построили 1,5 тыс. кв м за весь год, то есть в среднем 750 квадратов за полгода. Это на 22% больше, чем сейчас.

К слову, Александр Лукашенко признал, что нехватка современного жилья на селе – причина оттока кадров из глубинки.

В какой именно сельской местности идет строительство?

Данные Белстата показывают, что село развивается в основном в Минской области. Именно Минщина лидирует по площади жилых домов, введенных в эксплуатацию в деревнях за 2023 год. Здесь было построено более 800 тысяч квадратных метров жилья, тогда как в селах, например, Гродненской области – всего 82 тысячи.

В разрезе квартир перевес окружающей столицу области еще более ощутим. За 2023 год в селах Минской области построено 6,3 тыс. квартир – это 64% от всего деревенского строительства в стране. Для сравнения, в селах Гродненской области за год появилось всего 427 квартир.

Глубинка ли?

А ведь «сельскую местность» вокруг столицы можно считать частью агломерации. Здесь живут в том числе работники минских компаний либо предприниматели, чей бизнес завязан на Минск.

Мы уже писали, насколько выросла роль Минской области в экономике страны – это самый активно развивающийся регион. Поэтому строительство жилья здесь вряд ли назовешь социальной политикой, поддерживающей уязвимые группы.

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