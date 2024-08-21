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Z-военкор: ВСУ пошли в атаку в Запорожской области

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  • 21.08.2024, 8:35
  • 8,250
Z-военкор: ВСУ пошли в атаку в Запорожской области

Пропагандист передал привет главе Генштаба РФ.

Z-военкор Владимир Романов в своем Telegram-канале сообщил о начале наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

По словам пропагандиста, ВСУ дождались, пока часть живой силы снимут с Запорожского направления и перебросят для сдерживания их продвижения в Курскую область. И именно в этот момент начала свое наступление в Пологовском районе.

«Герасимов, спишь», — передал привет главе Генштаба РФ Z-военкор.

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