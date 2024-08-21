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На свободу вышел один из старейших политзаключенных Беларуси

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  • 21.08.2024, 8:45
  • 6,682
На свободу вышел один из старейших политзаключенных Беларуси

Ему 74 года.

На свободу по помилованию вышел один из старейших политзаключенных Беларуси — 74-летний Василий Береснев.

Об этом правозащитники узнали от коллег Василия, пишет «Вясна».

Василий Береснев — лидер оршанского независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности, исполняющий обязанности председателя профсоюза РЭП. Судья Анастасия Попко назначила ему 9 лет лишения свободы в условиях усиленного режима.

Еще во время пребывания в СИЗО у Василия значительно ухудшилось состояние здоровья: он страдал от болей в единственной почке. Ситуация была настолько критическая, что медикаментозное лечение не имело смысла, нужна была пересадка почки.

По информации правозащитников, несмотря на давление за решеткой, серьезные проблемы со здоровьем и выход по помилованию, Василий так и не признал своей вины.

Минимум 8 политзаключенных вышли на свободу по помилованию, среди них — журналистка Ксения Луцкина, Ирина Санковская, Ольга Новикова (ее 35-летний муж Виктор Новиков также был освобожден по помилованию, но еще 3 июля), Алла Зуева и Ольга Стабровская.

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