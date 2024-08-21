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Россияне ударили по детскому кафе в Запорожской области

  • 21.08.2024, 8:56
  • 1,320
Россияне ударили по детскому кафе в Запорожской области

Погиб ребенок.

В результате российской атаки на детское кафе в Запорожской области Украины погиб 15-летний подросток.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, 20 августа около 18:40 по минскому времени войска РФ произвели обстрел пригорода Запорожья. Ранее было известно, что один из пострадавших — 15-летний парень — находится в тяжелом состоянии. Правоохранители говорят, что он скончался во время реанимационных мероприятий.

«Еще одно преступление России за пределами человечности. Мы не остановимся, пока виновники этой преступной агрессии не предстанут перед судом», — подчеркнул генеральный прокурор Андрей Костин.

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