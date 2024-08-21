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Политтехнолог: Лукашенко боится, что ВСУ войдут в Беларусь

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  • 21.08.2024, 8:58
  • 3,214
Политтехнолог: Лукашенко боится, что ВСУ войдут в Беларусь

Белорусская армия не будет умирать за диктатора.

Вторую неделю продолжается операция в Курской области, Силы обороны Украины взяли под контроль более 90 населенных пунктов Курской области. Лукашенко призвал Россию и Украину закончить боевые действия. Он очень напуган тем, что происходит в Курской области.

Чем продиктованы его заявления? Об этом в разговоре с «24 каналом» рассказал украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что белорусский диктатор боится, что и в Беларуси может произойти аналогичная ситуация.

По словам Тизенгаузена, сколько бы Лукашенко не рассказывал о перемещении белорусских войск к границе или от границы, его войска не имеют боевого опыта. Политтехнолог уверен, что половина оружия в руках его армии развернется против него, а вторая половина военных просто не будет воевать и умирать за диктатора.

«Россия будет под санкциями еще очень долго, а у Лукашенко ежемесячно нарастают проблемы. Со здоровьем у него тоже большие проблемы. Его очень напугала операция в Курской области. Он понял, что могут зайти на территорию, с которой осуществляется агрессия. Из Беларуси в Украину заходили российские войска и возвращались уже с ворованными унитазами, телевизорами. Оттуда летели самолеты обстреливать украинцев и ракеты», – напомнил Тизенгаузен.

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