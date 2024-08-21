Украинцы ударили по С-300 в Ростовской области РФ
- 21.08.2024, 9:07
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ЗРК находился возле российского Новошахтинска.
В ночь на среду, 21 августа, Силы обороны Украины нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 возле Новошахтинска Ростовской области РФ.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Операцию провели подразделения ВМС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания.
Отмечается, что точность поражения пока доразведывается.
В Генштабе отметили, что россияне используют комплексы С-300 для ударов по мирным городам Украины.
«Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям ВС РФ продолжается», — говорится в сообщении.