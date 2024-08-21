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Украинцы ударили по С-300 в Ростовской области РФ

  • 21.08.2024, 9:07
  • 2,246
Украинцы ударили по С-300 в Ростовской области РФ

ЗРК находился возле российского Новошахтинска.

В ночь на среду, 21 августа, Силы обороны Украины нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 возле Новошахтинска Ростовской области РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Операцию провели подразделения ВМС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания.

Отмечается, что точность поражения пока доразведывается.

В Генштабе отметили, что россияне используют комплексы С-300 для ударов по мирным городам Украины.

«Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям ВС РФ продолжается», — говорится в сообщении.

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