В Беларуси вводят новый школьный факультатив

В Беларуси вводят новый школьный факультатив3
- 21.08.2024, 9:20
К его разработке приложила руку БПЦ.
В Беларуси в школах вводят факультатив, разработанный совместно с Белорусской православной церковью. Его назвали «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма», заметило «Еврорадио».
Рассчитан он на учеников 8 или 9 классов. Минобразования утвердило учебную программу нового факультатива. Соответствующее постановление появилось на Национальном правовом интернет-портале РБ. Оно начинает действовать сразу после официальной публикации.
В документе отмечается, что учебная программа является продолжением факультативных занятий для учащихся 5-7 классов. Она состоит из 35 часов. Занятия будут проводиться один раз в неделю.
Цель реализации учебной программы называется «содействие духовному развитию, формированию нравственной культуры и патриотизма учащихся на основе использования потенциала христианских традиций и ценностей белорусского народа».