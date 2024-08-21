«Матери Беслана» задали Путину неудобный вопрос 21.08.2024, 9:24

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Российские пропагандисты его вырезали.

Путин во время визита в Беслан встретился с представительницами российской организации «Матерей Беслана». Как рассказала «Агентству» сопредседатель комитета Анета Гадиева, женщины пожаловались на затянувшееся на 20 лет расследование теракта и напомнили президенту про его обещание от 2005 года предоставить им «всю правду». Путин в ответ сказал, что не в курсе деталей расследования, и пообещал подключить к нему главу СКР Александра Бастрыкина.

По словам Гадиевой, основная часть разговора была посвящена расследованию. Они пожаловались Путину, что за 20 лет расследование так и не закрыто, проводится «формально» и не учло факты, которые выяснились в ходе судебных процессов. «[Сказали], что мы считаем, что расследования как такового не было. И что мы были на встрече с ним в 2005 году и он нам обещал, что возьмет под свой контроль, однако этого не произошло. И что именно из-за этого мы не добились никакой правды и дошли до Страсбурга, который вынес решение по этому делу».

По словам Гадиевой, в ответ Путин сказал, что не знал о затянувшемся расследовании и многое о нем. «Он сказал, что [нужно] обратиться к Бастрыкину, чтобы он в суть дела вошел и проконтролировал, что там происходит, на какой стадии и что ведется», — отметила она.

«Говорили, что если бы в свое время люди, которые отвечали за безопасность, были бы привлечены к ответственности, то на сегодняшний день, может быть, силовые органы работали более эффективно и не повторялись бы теракты», — добавила она.

«Матери Беслана» также предложили Путину принять закон о статусе жертв терактов, чтобы пострадавшие могли решать свои социальные проблемы и были защищены. «Он сказал, что можно рассмотреть. Сказал, чтобы этот вопрос подняли и обговорили на правительстве», — сказала Гадиева.

На «России 24» показали отрывок встречи главы Кремля с тремя представительницами комитета «Матери Беслана». В нем Путин не говорит о расследовании теракта, а лишь рассуждает о связи «врагов России» с терактом в Беслане, а также связывает его с войной в Украине и наступлением ВСУ в Курской области. «Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом», – сказал Путин.

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