Маски сброшены 2 Петр Водкин

21.08.2024, 9:31

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Урок для белорусов из операции в Курской области РФ

Помните, Путин говорил, что солдат-срочников не будут привлекать к участию в боевых действиях? Цена слову главы Кремля теперь хорошо известна.

На самом деле, Москва бросала необстрелянных юнцов под огонь с первых дней войны. Но поначалу как-то… стесняясь, что ли?.. Зато сейчас маски сброшены.

Заместитель начальника военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов цинично заявил:

– Я последнее время наблюдаю такую картину — всхлипы, всплески по поводу того, что срочники не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся в Курской области? Друзья, если ваши дети, 18-летние, уже находятся в министерстве обороны, они являются служащими. И должны защищать свое Отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?

А потом Алаудинов «утешил»:

– Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего? Ничего.

Можно было бы списать подобный бред на самодеятельность конкретного персонажа. Но нет: в последнее время культ смерти всё больше пронизывает российскую пропагандистскую вертикаль снизу доверху.

Вот, например, перебежчик, бывший украинский депутат, а ныне российский имперский деятель Олег Царев нашел «смысл смерти»:

«Это проблема, что нет образа победы. Впрочем, и цели спецоперации несколько размыты. Должен быть сформирован образ победы. СМИ должны рассказывать и показывать, что будет, когда мы победим. И это — то, что будет после победы, — должно быть достаточно притягательным, чтобы за это можно и нужно было умирать».

В других странах нужно жить, а в России, оказывается, «нужно умирать». Ради «победы». Не задаваясь вопросами типа «а кому и зачем вообще нужна эта война?»

А вот как Путин «успокоил» мать одного из солдат:

– У нас в ДТП погибает примерно 30 000 человек, от алкоголя – примерно столько же… Некоторые ведь живут или не живут – непонятно, и как уходят – от водки или еще от чего-то – непонятно, а потом ушли… А ваш сын жил. Его цель достигнута. В этом смысле, конечно, его жизнь оказалась значимой, с результатом. Причем с таким, к которому стремился.

Фактически из слов Путина следует, что солдат тот поставил себе целью погибнуть. И это в России выдается за высшее достижение!

Но, поскольку даже в РФ тех, кто ведется на подобные манипуляции осталось недостаточно, на войну заманивают не только посулами рая и «правильной смерти», но также деньгами. Платят огромную по российским меркам зарплату и «гробовые» – семьям погибших.

Политолог Владимир Пастухов назвал это «пирамидой смерти, которую темпами ударной стройки возводят в России»:

«Если за каждого убитого выплачивают 140 тысяч евро (я сразу перевожу в твердую валюту, чтоб срезать ноли), а средняя зарплата по России приблизительно 730 евро в месяц, то за каждого убитого семья получает приблизительно 16-летнюю среднюю заработную плату.

Если принять во внимание, что значительная часть армейского контингента сейчас – это люди, получающие не среднюю, а минимальную заработную плату, которая в текущем году составляет около 192 евро, то компенсация в случае их гибели для членов их семей составляет до 60 лет их потенциального дохода…

Мы столкнулись с беспрецедентным развращением народа соблазном смерти. «Наш бизнес – смерть» – это не девиз «Вагнера», а принцип существования русского народа, который, пользуясь случаем (войной), ажиотажно меняет сегодня жизнь на смерть по очень выгодному курсу».

В качестве резюме – два пункта. Первый: сами строители «пирамиды» совершенно не стремятся поскорее отдать жизнь. Второй: если бы им представилась такая возможность, то в топку войны с радостью закинули бы и «белорусов». От этой участи нас сегодня спасает провозглашение независимости в 1991-м.

Спасет ли завтра? Большой вопрос, учитывая, что нынешняя власть постепенно сдаёт государственный суверенитет Беларуси.

Идеи «интеграции» с Россией совсем не так привлекательны и безобидны, как их представляют пропагандисты. Мы, белорусы – мирные люди. Но, чтобы гарантированно оставаться такими, нужно держать дистанцию от Москвы. Сближение с ней смертельно опасно.

Петр Водкин, «Салiдарнасць»

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