Премьер Индии приедет в Украину со своим «мирным планом» 1 21.08.2024, 9:36

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Перед этим он посетит Польшу.

В пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые посетит Украину. Он проведет встречу Владимиром Зеленским.

Сегодня, 21 августа, стало известно, что в ходе общения с президентом Украины Моди хочет поделиться своим мнением относительно окончания войны, сообщает агентство Reuters.

Сегодня премьер-министр Индии посетит Польшу, а уже в пятницу его ждут в Киеве. В июле 2024 года Моди уже был с рабочим визитом в Москве. Тогда он упрекнул Путина в том, что тот в феврале 2022 года вторгся в Украину.

В июле Моди уже встречался с Зеленским в Италии во время саммита G7.

Перед своим отъездом из Индии Моди признался, что хочет для Украины скорейшего окончания войны.

Дели не раз призывал обе стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Визит Моди в Москву припал на ракетный удар Кремля по больнице «Охматдет» в Киеве. После этого удара премьер-министр Индии снова призвал Путина сесть за стол переговоров.

Впервые СМИ сообщили информацию о возможном визите Моди в Украину сразу же после ракетного удара ВС РФ по больнице «Охматдет».

СМИ писали о том, что Моди готов передать послания между Путиным и Зеленским, при этом его страна не будет выступать посредником для проведения переговоров.

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