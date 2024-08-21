Под Пружанами легковушка врезалась в автобус с пассажирами 21.08.2024, 9:50

Погибли три человека.

В Пружанском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека: легковой автомобиль столкнулся с автобусом MAЗ, после чего тот перевернулся. В момент аварии в автобусе находились 12 пассажиров, сообщили в МВД.

Инцидент произошел около 7:15 утра. Водитель Mercedes, следовавший по второстепенной дороге, не уступил право проезда и врезался в автобус MAЗ, двигавшийся по главной трассе.

От сильного удара автобус, в котором находились 12 человек, опрокинулся. В результате аварии погибли водитель легковушки и двое пассажиров автобуса.

Судя по видеоматериалам МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло при туманной погоде.

На месте трагедии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

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