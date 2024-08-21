Под Пружанами легковушка врезалась в автобус с пассажирами
- 21.08.2024, 9:50
Погибли три человека.
В Пружанском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека: легковой автомобиль столкнулся с автобусом MAЗ, после чего тот перевернулся. В момент аварии в автобусе находились 12 пассажиров, сообщили в МВД.
Инцидент произошел около 7:15 утра. Водитель Mercedes, следовавший по второстепенной дороге, не уступил право проезда и врезался в автобус MAЗ, двигавшийся по главной трассе.
От сильного удара автобус, в котором находились 12 человек, опрокинулся. В результате аварии погибли водитель легковушки и двое пассажиров автобуса.
Судя по видеоматериалам МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло при туманной погоде.
На месте трагедии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.