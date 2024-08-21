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Reuters: Предвыборная кампания Харрис собрала 500 млн долларов за месяц

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  • 21.08.2024, 10:04
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Reuters: Предвыборная кампания Харрис собрала 500 млн долларов за месяц

Рекордное достижение в истории избирательных кампаний США.

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис собрала беспрецедентные 500 млн долларов на свою предвыборную кампанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания сообщили, что эти средства были собраны за четыре недели с момента ее официального вступления в президентскую гонку 21 июля, и это свидетельствует о высоком энтузиазме среди доноров перед выборами, которые состоятся 5 ноября.

Первые 200 млн долларов Харрис удалось собрать уже в первую неделю после начала кампании. Этот результат подчеркивает мощную поддержку, которую она получила в Демократической партии после того, как президент Джо Байден отказался от участия в гонке из-за неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом.

В общей сложности в июле команда Харрис привлекла 310 миллионов долларов, что, в сочетании с предыдущими сборами Байдена, позволило преодолеть отметку в 1 миллиард долларов - рекордно быстрое достижение в истории избирательных кампаний.

Параллельно кампания Дональда Трампа в июле собрала 138,7 миллиона долларов, при этом на ее счетах осталось 327 миллионов долларов. В то время как кампания Трампа во втором квартале опередила Байдена по объему собранных средств, Харрис продолжает привлекать крупные суммы благодаря поддержке мелких доноров и массовым митингам по всей стране.

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