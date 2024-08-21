Управление делами Лукашенко закупается лекарствами 3 21.08.2024, 10:06

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И изделиями медицинского назначения.

Правительство предоставило дополнительное финансирование Управлению делами Лукашенко для закупки лекарств и изделий медицинского назначения. Сумма составит 2,6 млн рублей. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, Минфину предписано в 2024 году увеличить расходы республиканского бюджета, предусмотренные Управлению делами Лукашенко по функциональной классификации на медицинскую помощь населению.

Дополнительные средства в размере 2,6 млн рублей будут предоставлены на закупки лекарств и изделий медицинского назначения. Эту сумму выделят за счет соответствующего уменьшения расходов бюджета, предусмотренных Управделами Лукашенко на иные государственные органы и организации.

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