Управление делами Лукашенко закупается лекарствами

Управление делами Лукашенко закупается лекарствами3
- 21.08.2024, 10:06
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И изделиями медицинского назначения.
Правительство предоставило дополнительное финансирование Управлению делами Лукашенко для закупки лекарств и изделий медицинского назначения. Сумма составит 2,6 млн рублей. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, Минфину предписано в 2024 году увеличить расходы республиканского бюджета, предусмотренные Управлению делами Лукашенко по функциональной классификации на медицинскую помощь населению.
Дополнительные средства в размере 2,6 млн рублей будут предоставлены на закупки лекарств и изделий медицинского назначения. Эту сумму выделят за счет соответствующего уменьшения расходов бюджета, предусмотренных Управделами Лукашенко на иные государственные органы и организации.