В Беларуси нарушалось энергороснабжение более 130 населенных пунктов 21.08.2024, 10:17

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Из-за непогоды.

На протяжении минувших суток из-за непогоды нарушалось энергоснабжение 139 населенных пунктов, сообщает МЧС со ссылкой на ГПО «Белэнерго».

Из них большинство в Гродненской области (60), далее идут Минская (38), Гомельская (20), Могилевская (10), Витебская (8) и Брестская (3).

По состоянию на 6 часов утра без электроснабжения оставались 32 населенных пункта , из них 22 в Минской области, девять — в Гродненской и один — Гомельской.

На территории Гродненской области было подтоплено 33 территории частных жилых домов, сообщает телеграм-канал облисполкома.

Возле д. Кунцевщина в Гродненском районе получил повреждения мост (река или иной водоток не указан): «Нарушена целостность моста, проезд невозможен».

«Для устранения последствий и оперативного реагирования на складываются обстановку были задействованы работники областного управления МЧС и руководство Гродненского облисполкома и райисполкома, — говорится в релизе. — Подтопление на жизнедеятельность населения не повлияло. Отселение жителей не требуется».

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