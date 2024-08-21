В Минске продают дом за рекордные 4,5 миллиона долларов

В Минске продают дом за рекордные 4,5 миллиона долларов1
- 21.08.2024, 10:25
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Как он выглядит и где находится?
На Realt продается особняк за 4,5 миллиона долларов. На сегодня это самый дорогой дом из продающихся в Беларуси. И находится он вовсе не в Дроздах, а даже в более интересном месте. «Предлагается к приобретению не строение, а статусность и ощущения», — говорится в объявлении.
Этот дом построили в 2011 году в закрытом поселке на улице Кольцова, о котором мы расскажем ниже. Вот расположение дома на карте:
А вот так дом выглядит с высоты:
Дом построен из блоков. На крыше — черепица. Площадь — 472 квадрата.
На первом этаже находятся холл, гостиная, кухня-столовая. Вот как это выглядит изнутри:
На втором этаже — кабинет и спальни.
На цокольном этаже расположилась зона отдыха с сауной и бильярдом.
Все коммуникации в доме центральные, отопление — газовое. Участок — 20 соток.
Что это за поселок?
Поселок, о котором идет речь, находится в тупике улицы Кольцова. С одной стороны от него лес, с другой — Цнянское водохранилище.
Формально земли общего пользования этого поселка разделены на два земельных участка, но физических границ между этими участками нет. Один был передан в аренду компании «Дана Астра», другой — кооперативу «Новое Кольцо». Именно эти организации отвечают за содержание и благоустройство поселка, а также за пропуск на его территорию.
Продающийся особняк находится на участке, которым заведует «Новое Кольцо». При этом стоит отметить, что каждый придомовой участок в поселке принадлежит собственнику конкретного дома.