Байден утвердил секретный план ядерного конфликта с Россией, Китаем и КНДР 21.08.2024, 10:38

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В США признали, что ситуация изменилась.

Президент США Джо Байден утвердил строго засекреченный план ядерной стратегии, впервые включив в него меры по сдерживанию Китая, пишет The New York Times (NYT). Документ решили обновить, поскольку Пентагон опасается, что в ближайшее десятилетие китайские запасы ядерного оружия сравняются с американскими и российскими. В прежние времена политика сдерживания в основном была направлена на СССР.

Помимо этого стратегия включает подготовку США к потенциальным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи. Документ обновляется каждые четыре года, но из-за высочайшей степени секретности копируется только в бумажном виде и распространяется среди нескольких руководителей органов национальной безопасности и Минобороны США.

Байден одобрил новый план в марте, но публично об этом не сообщалось, и лишь в недавних публичных выступлениях двум высокопоставленным представителям администрации разрешили косвенно упомянуть о пересмотре стратегии, сообщают источники издания.

По словам исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбалла, хотя оценки американской разведки предполагают, что Китай может увеличить количество своих ядерных боеголовок с 500 до 1000 к 2030 году, Россия уже имеет около 4000 «и остается основным фактором, определяющим ядерную стратегию США».

Кимбалл сослался на июньские заявления старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Праная Вадди. Он отмечал, что на тот момент стратегия США заключалась в том, чтобы добиваться ограничения ядерных вооружений вместе с Китаем и Россией, но если Пекин продолжит двигаться прежним курсом, а Россия превысит лимиты, установленные договором СНВ-3, Вашингтон в будущем может скорректировать количество и состав своих ядерных сил.

«Насколько я понимаю, нынешняя администрация считает, что момент, когда может возникнуть необходимость в таких изменениях, наступит не раньше 2030 года или через какое-то время после этого», — сказал Кимбалл.

Что касается возможного ядерного конфликта с Россией Китаем и Северной Кореей, в прошлом вероятность того, что противники США смогут объединить силы, чтобы обойти американский арсенал, казалась ничтожной. Но формирующееся партнерство между Москвой и Пекином, а также появление обычного вооружения, которые Северная Корея и Иран поставляют Кремлю для войны в Украине, в корне изменили мнение Вашингтона, отмечает NYT.

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