В Гродненской области снова продают ликеро-водочный завод 21.08.2024, 10:43

За год он подорожал на 50%.

Ликеро-водочный завод, расположенный в агрогородке Можейково Лидского района, вновь выставлен на аукцион с начальной ценой в 30 миллионов рублей. Прошлым летом попытка продать предприятие не увенчалась успехом, но теперь лот снова выставлен на торги с увеличенной на 10 миллионов рублей стоимостью.

Завод занимает площадь около 2,6 гектаров, на которой расположены 14 капитальных строений. Эти здания, вместе с установленным оборудованием, включены в состав лота.

В состав предприятия входит цех по производству ликеро-водочной продукции площадью 3,4 тысячи квадратных метров, спиртохранилище, мини-ТЭЦ и склад для хранения готовой продукции.

Аукцион намечен на 3 сентября, а стартовая цена лота составляет 30 миллионов рублей. Впервые завод пытались продать в июне 2023 года, когда его начальная стоимость составляла 20 миллионов рублей.

Завод, основанный в 1939 году, прошел реконструкцию в 2010 году. Здесь производили водку, ликеры и бренди. Спирт класса «люкс», изготовленный на этом предприятии, был удостоен награды «Лучший спирт» на международных конкурсах в Москве в 2012 и 2013 годах.

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