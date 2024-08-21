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Автобус Вильнюс — Могилев съехал в кювет под Березино

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  • 21.08.2024, 10:51
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Автобус Вильнюс — Могилев съехал в кювет под Березино

Пять человек отвезли в больницу.

Утром в среду, 21 августа, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Вильнюс — Могилев, съехал с трассы в кювет в Березинском районе. В результате аварии пострадали пять человек, сообщает телеграм-канал «Березино Новости».

Инцидент произошел около 4:30 утра на трассе М4 Минск — Могилев, недалеко от деревни Мартияновка. Согласно предварительным данным, водитель автобуса мог уснуть за рулем, что и привело к съезду в кювет.

В момент аварии в салоне находились 19 пассажиров. Пятеро из них были доставлены в больницу, однако после осмотра врачи отпустили их домой. Остальные пассажиры не пострадали и отделались лишь испугом.

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