Автобус Вильнюс — Могилев съехал в кювет под Березино 1 21.08.2024, 10:51

1,512

Пять человек отвезли в больницу.

Утром в среду, 21 августа, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Вильнюс — Могилев, съехал с трассы в кювет в Березинском районе. В результате аварии пострадали пять человек, сообщает телеграм-канал «Березино Новости».

Инцидент произошел около 4:30 утра на трассе М4 Минск — Могилев, недалеко от деревни Мартияновка. Согласно предварительным данным, водитель автобуса мог уснуть за рулем, что и привело к съезду в кювет.

В момент аварии в салоне находились 19 пассажиров. Пятеро из них были доставлены в больницу, однако после осмотра врачи отпустили их домой. Остальные пассажиры не пострадали и отделались лишь испугом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com