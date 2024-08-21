Запасы газа в Европе достигли зимнего уровня на два месяца раньше плана 1 21.08.2024, 11:03

Газовые хранилища Европы заполнены уже на 90%.

Запасы газа в европейских хранилищах по состоянию на 19 августа достигли 90%, что позволяет ЕС уверенно войти в зимний сезон. Этот результат был достигнут более чем на два месяца раньше запланированного срока, сообщает Bloomberg.

Хотя уровень заполненности хранилищ несколько ниже, чем в аналогичный период прошлого года из-за замедленных летних поставок, он всё ещё значительно превышает средние показатели за последние пять лет.

Тем не менее, Европа по-прежнему находится под угрозой внезапных перебоев в поставках, предупреждает агентство. Вопрос замещения российского трубопроводного газа остаётся актуальным, поскольку срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной подходит к концу.

Кроме того, Норвегия, являющаяся крупнейшим поставщиком газа в Европу, вступила в период масштабного технического обслуживания, что вызывает обеспокоенность среди трейдеров. Как отметил аналитик компании Rystad Кристоф Хальсер, любые непредвиденные задержки или продления сроков техобслуживания могут вызвать нервозность на рынке.

Поставки из Норвегии играют особую роль, поскольку Европа постепенно сокращает импорт сжиженного природного газа, добавил он.

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