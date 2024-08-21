Россию ждет «крышка» Аббас Галлямов

21.08.2024, 11:08

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Об этом сегодня все чаще говорят россияне.

Если поначалу лояльная часть россиян оправдывала войну в терминах, предлагаемых официальной пропагандой, то затем все эти разговоры про НАТО, бандеровцев и украинских боевых комаров если и не сошли полностью на нет, то во всяком случае утратили значительную часть своей мотивирующей силы. Доминирующим стало более прагматичное утверждение: войну не надо было начинать, но раз уж начали, то надо выигрывать, потому что если проиграем, то нам всем крышка.

Тот факт, что часть российской территории сейчас оказалась под украинским контролем, очень важен именно с точки зрения смягчения уверенности, что в случае поражения страну ждет «крышка». Если выяснится, что даже в ситуации прямой украинской оккупации простому человеку можно жить, это сильно примирит граждан с идеей возможного поражения. Воевать после этого им будет хотеться еще меньше.

В силу того, что для Кремля появление в среде россиян подобных мыслей абсолютно неприемлемо, без рассказов о «зверствах», творимых украинцами на оккупированных территориях, не обойтись.

Прямой интерес украинцев в этом смысле заключается в том, чтобы оккупация прошла по отношению к оккупированным максимально деликатно. Как того и требуют Женевская конвенция и прочие международные документы.

Как сказал Макиавелли: «Люди же таковы, что, видя добро со стороны тех, от кого ждали зла, особенно привязываются к благодетелям».

Аббас Галлямов, Telegram

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