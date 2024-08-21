На рынок выходит молодежный спортивный кроссовер Citroen

На рынок выходит молодежный спортивный кроссовер Citroen1
- 21.08.2024, 11:16
Цена привлекает.
Новый Citroen Basalt поступил в производство и выходит на рынок. Компактный 4,35-метровый купе-кроссовер для молодежи в базовой версии стоит в эквиваленте 9500 долларов. О модели рассказали на официальном сайте французского автопроизводителя, пишет focus.ua.
По такой цене новый Citroen Basalt 2024 предлагают в Индии — это одна из стран, где модель выпускается (также он производится в Бразилии). Начальная версия модели оснащена 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП.
Базовый кроссовер Citroen Basalt имеет штампованные стальные колеса и неокрашенные дверные ручки. Впрочем, он оснащен цифровой приборной панелью, кондиционером, парктроником, системой стабилизации ESP и 6 подушками безопасности.
Топовый вариант Citroen Basalt за $16 250 пока оснащен 1,2-литровым 110-сильным турбомотором и предлагается с 6-ступенчатым автоматом. К тому же, он получил 10,25-дюймовый тачскрин, климат-контроль, светодиодные фары и 16-дюймовые легкосплавные диски.