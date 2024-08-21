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В Беловежской пуще зацвело редкое реликтовое растение

  • 21.08.2024, 11:26
  • 2,376
В Беловежской пуще зацвело редкое реликтовое растение

Долгое время считалось, что в Беларуси такое увидеть невозможно.

В Беловежской пуще зацветает редкое реликтовое растение – плющ обыкновенный. В нашей стране это единственная вечнозеленая древовидная лиана, произрастающая в дикой природе, сообщает научный отдел национального парка «Беловежская пуща».

Долгое время считалось, что в Беларуси из-за довольно суровых зим невозможно увидеть цветки плюща. Однако в последние десятилетия цветение лианы в естественных условиях было замечено в самых теплых районах Брестской области – в окрестностях городов Брест и Высокое. 

В Беловежской пуще цветение плюща долгое время не регистрировалось. Первые признаки того, что растение вот-вот зацветет, были отмечены в национальном парке еще в 2008 году – у лианы появились листья особой, так называемой, «световой» формы (не трех- или пятилопастные, а яйцевидные), однако соцветия были совсем слабые, почти неразвитые.

В нынешнем году плющ зацвел по-настоящему. Забравшись на старую березу у обочины дороги на высоту более 7 метров, лиана нашла небольшое солнечное «окошко» в густом древесном пологе и выпустила маленькие шаровидные зонтичные соцветия с бутонами мелких зеленоватых цветков.

Плющ обыкновенный или, по-научному, Hedera helix L. – не просто редкое растение, оно включено в Красную книгу Республики Беларусь в статусе исчезающего растения II категории национальной природоохранной значимости.

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