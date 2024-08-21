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«Они расслабились»: как стал возможным массовый налет дронов на Москву

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  • 21.08.2024, 11:30
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«Они расслабились»: как стал возможным массовый налет дронов на Москву

Украинская атака — это не случайность.

21 августа БПЛА атаковали российские регионы, в том числе и Московскую область. О чем свидетельствует этот дроновой налет, в эфире Radio NV рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Это системная ежедневная работа, которая продолжается. Украина сейчас может позволить проводить себе более частые атаки в большем количестве. Это связано с тем, что производство растет, различные типы дронов поступают на вооружение», — отметил Мусиенко.

Он рассказал, почему БПЛА начали атаковать и Московскую область:

«Мне представляется из-за того, что как раз сейчас больше дронов появилось, и более эффективно их можно применять, рассчитывая, что если даже российское ПВО собьет пять-восемь из 10 дронов, все равно два-три могут долететь до той цели, которая нужна, <...> не все на 100% российское ПВО может сбить одновременно».

При этом эксперт предположил, что еще могло стать причиной атаки на эту область РФ:

«Я думаю, не зря атака была туда, потому что не исключено, что, возможно, украинской разведке стало известно, что определенные силы и средства Россия передислоцировала [туда]. Они расслабились, подумали, что атак на Москву не будет, и, возможно, этим так же решили воспользоваться. Но, я думаю, определяющий фактор все же в производстве и увеличении количества дронов, что дает возможность увеличивать частоту атак, и как следствие — эффективность».

По данным Минобороны РФ, всего за ночь 21 августа над территорией России было якобы сбито 45 беспилотников, 11 из которых — над Московской областью.

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