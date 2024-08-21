ГАИ предупредила белорусских водителей о 10 особых днях

ГАИ предупредила белорусских водителей о 10 особых днях1
- 21.08.2024, 11:39
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За что грозит наказание?
С 25 августа в Беларуси начнется ежегодная комплексная акция «Внимание – дети», которая продлится до 5 сентября. В этот период водителям предписывается включать дневные ходовые огни или ближний свет фар в дневное время. За нарушение этого требования предусмотрены штрафы, сообщил БелТА старший инспектор по особым поручениям ГАИ МВД Сергей Пивоваров.
Акция, ставшая традиционной, направлена на повышение ответственности водителей и усиление мер безопасности для детей. В ходе кампании будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения.
Согласно действующему законодательству, нарушение требований акции «Внимание — дети» может повлечь за собой штраф в размере до 3 базовых величин (120 рублей на сегодняшний день). При повторном нарушении в течение года сумма штрафа может увеличиться до 8 базовых величин (320 рублей).