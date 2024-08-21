ГАИ предупредила белорусских водителей о 10 особых днях 1 21.08.2024, 11:39

1,840

За что грозит наказание?

С 25 августа в Беларуси начнется ежегодная комплексная акция «Внимание – дети», которая продлится до 5 сентября. В этот период водителям предписывается включать дневные ходовые огни или ближний свет фар в дневное время. За нарушение этого требования предусмотрены штрафы, сообщил БелТА старший инспектор по особым поручениям ГАИ МВД Сергей Пивоваров.

Акция, ставшая традиционной, направлена на повышение ответственности водителей и усиление мер безопасности для детей. В ходе кампании будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения.

Согласно действующему законодательству, нарушение требований акции «Внимание — дети» может повлечь за собой штраф в размере до 3 базовых величин (120 рублей на сегодняшний день). При повторном нарушении в течение года сумма штрафа может увеличиться до 8 базовых величин (320 рублей).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com