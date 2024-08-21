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Белоруска жестко прошлась по Лукашенко из-за реанимобиля за 350 тысяч евро

  • 21.08.2024, 11:50
  • 1,418
Белоруска жестко прошлась по Лукашенко из-за реанимобиля за 350 тысяч евро

Крик души.

Читательница сайта Charter97.org отреагировала на новость о том, что для Лукашенко купили реанимобиль за 350 тысяч евро:

— Я подумала: «Сколько же полезного медицинского оборудования можно было бы купить на целый район или область?»

Я всегда с ужасом думаю о походе в поликлинику. Первое (и самое важное) — отсутствие врачей. Особенно тяжело с офтальмологами и невропатологами, нет в нашем районе и онколога, весной не было и гинеколога (обещали прислать после распределения!)

Конечно же, врача за деньги не купишь, но если бы зарплаты и условия труда были достойные, то и специалисты бы не убегали за пределы страны.

За 350 тысяч, наверное, можно было бы купить и оборудование в кабинет ларинголога и окулиста! Молчу уже про советские кресла в кабинете гинекологии.

А если честно, нет у нас ни электронной очереди, ни стульев при кабинетах в достаточном количестве. Да и вообще, выглядит наша поликлиника как памятник большевистскому прошлому, только что двери на входе и окна поменяли.

Хожу я с болью в руке к терапевту, так как невропатолога нет. А как она мне может помочь, если у нее только тонометр? Разве что последний раз поддержала меня словом, говорит: благодарите Бога, что у вас (после российской прививки от ковида) болит рука, так как много у нас после вакцинации появилось пациентов с осложнением на глаза.

Посмеялась я над этим, а рука мне как не давала спать ночами, так и не дает.

Вот она, диктаторская забота о людях: себе новая клиника, реанимобиль, а людям — анализ крови и мочи.

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