В УЕФА представили новый гимн Лиги чемпионов 1 21.08.2024, 12:05

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Как изменилась официальная песня главного континентального футбольного турнира.

УЕФА обновил гимн Лиги чемпионов, который звучит перед трансляциями и непосредственно перед началом матчей турнира. Хотя мелодия осталась прежней, звучание инструментов было несколько изменено.

Важно отметить, что с сезона 2024/2025 в Лиге чемпионов произойдут значительные изменения: количество команд увеличится до 36, вместо нынешних 32, и все они будут соревноваться в единой турнирной таблице по швейцарской системе.

Матчи в новом формате будут проходить с вторника по четверг, тогда как ранее игры проводились только во вторник и среду. Заключительный 18-й тур будет особенным – все матчи состоятся в один день, 29 января.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2024/2025 пройдет 31 мая 2025 года на стадионе Альянц Арена в Мюнхене.

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