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Священники РПЦ провели молебен у горящей нефтебазы в Ростовской области 

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  • 21.08.2024, 12:15
  • 3,896
Священники РПЦ провели молебен у горящей нефтебазы в Ростовской области 

Пожар тушат уже четвертый день.

Волгодонская епархия опубликовала фотографию, на которой священники перед иконой молятся на фоне пожара на нефтебазе. Отмечается, что священники также провели молебен о здравии десятков пострадавших при тушении возгорания пожарных в часовне на территории районной больницы, пишет The Moscow Times.

Пожар на нефтебазе начался после атаки украинского беспилотника в ночь на 18 августа. Экстренные службы пытаются потушить огонь уже четвертый день. С начала пожара его площадь увеличилась почти вдвое — до 10 000 кв. м, сообщала Baza. На объекте горят 22 цистерны с топливом.

Агентство ТАСС сообщило, что число пострадавших в результате пожара на нефтебазе увеличилось до 42 человек.

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