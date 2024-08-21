Священники РПЦ провели молебен у горящей нефтебазы в Ростовской области 21 21.08.2024, 12:15

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Пожар тушат уже четвертый день.

Волгодонская епархия опубликовала фотографию, на которой священники перед иконой молятся на фоне пожара на нефтебазе. Отмечается, что священники также провели молебен о здравии десятков пострадавших при тушении возгорания пожарных в часовне на территории районной больницы, пишет The Moscow Times.

Пожар на нефтебазе начался после атаки украинского беспилотника в ночь на 18 августа. Экстренные службы пытаются потушить огонь уже четвертый день. С начала пожара его площадь увеличилась почти вдвое — до 10 000 кв. м, сообщала Baza. На объекте горят 22 цистерны с топливом.

Агентство ТАСС сообщило, что число пострадавших в результате пожара на нефтебазе увеличилось до 42 человек.

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