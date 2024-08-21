В Гродненском районе стихия разрушила автомобильный мост 1 21.08.2024, 12:22

2,734

Были подтоплены две деревни.

На Гродненщине ведутся восстановительные работы после разрушений, вызванных недавней стихией. В результате проливных дождей, прошедших накануне, в нескольких районах региона произошли подтопления и разрушения инфраструктуры.

Местные власти сообщают, что подтопления зафиксированы в Гродно, а также в Гродненском и Берестовицком районах. В частности, в деревне Кунцевщина был сильно поврежден железобетонный автомобильный мост, из-за чего движение по нему стало невозможным. На подъезде к деревне Бараново частично размыта дорога. По данным спасателей, в Бараново подтоплено 10 жилых домов, а в деревне Лаша — 5 домов. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com