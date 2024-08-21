В Гродненском районе стихия разрушила автомобильный мост

В Гродненском районе стихия разрушила автомобильный мост1
- 21.08.2024, 12:22
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Были подтоплены две деревни.
На Гродненщине ведутся восстановительные работы после разрушений, вызванных недавней стихией. В результате проливных дождей, прошедших накануне, в нескольких районах региона произошли подтопления и разрушения инфраструктуры.
Местные власти сообщают, что подтопления зафиксированы в Гродно, а также в Гродненском и Берестовицком районах. В частности, в деревне Кунцевщина был сильно поврежден железобетонный автомобильный мост, из-за чего движение по нему стало невозможным. На подъезде к деревне Бараново частично размыта дорога. По данным спасателей, в Бараново подтоплено 10 жилых домов, а в деревне Лаша — 5 домов. К счастью, никто из жителей не пострадал.