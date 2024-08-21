Путин превратился из актива в обузу для своих сторонников 21.08.2024, 12:28

2,340

Российские элиты находятся в состоянии «недовольного согласия».

Успешные действия украинских вооруженных сил в Курской области вызывают тревогу среди сторонников Владимира Путина, ставя под сомнение их уверенность в способности диктатора удерживать контроль.

Как отмечает агентство AP, за 24 года своего правления Путин создавал образ лидера, способного обеспечить безопасность и стабильность в России. Однако с началом войны этот имидж начал разрушаться, особенно после вооруженного мятежа Евгения Пригожина и недавнего теракта в московском концертном зале.

«В то время как государственное телевидение обеспечивает по-прежнему сильную поддержку Путина, несмотря на неудачи, такие как вторжение в Курск, сложнее оценить мнение его ключевого электората — российской элиты», - пишет AP.

По словам Екатерины Шульман из Евразийского центра Карнеги Путин зависит от их одобрения.

«Они круглосуточно думают о том, выгоден ли им статус-кво или нет», — сказала она.

С начала войны жизнь этих элит — ближнего круга Путина, высших бюрократов, чиновников служб безопасности и военных, а также руководителей бизнеса — стала хуже, а не лучше. Хотя многие обогатились на войне, у них стало меньше мест, где можно потратить свои деньги из-за западных санкций.

Вопрос, который они задают себе о Путине, сказала Шульман, «является ли старик все еще активом или уже обузой».

Сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Найджел Гулд-Дэвис отмечает, что российские элиты сейчас находятся в состоянии «недовольного согласия», но боятся того, кто победит, если начнется борьба за лидерство.

Аналитики говорят, что они могут надеяться, что реакция Путина на события в Курске соответствует шаблону, в котором он изначально медленно реагирует на кризис, прежде чем в конечном итоге одерживает верх.

С подавлением внутреннего инакомыслия и с твердым контролем над СМИ Путин может позволить себе принять «абсолютно циничное» решение игнорировать то, что происходит в Курской области, сказала Шульман.

Тем не менее, считает научный сотрудник и директор Программы Карнеги Юджин Румер, власть Путина «вряд ли ослабнет в результате этого унижения», поскольку вся политическая и военная вертикаль власти в России является соучастником его войны и несет общую ответственность за эту катастрофу.

Однако по мере того, как Украина наращивает наступление, Кремлю может стать сложно игнорировать многочисленные последствия войны. Ключевой вопрос, сказал Гулд-Дэвис, заключается в том, что произойдет, если российская элита придет к выводу, что войну «невозможно выиграть или если она никогда не закончится, пока Путин у власти».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com