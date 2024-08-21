В правящей коалиции Италии наметился раскол 21.08.2024, 12:47

Из-за вопроса реформы гражданства.

В итальянской правящей коалиции возник раскол из-за противоречивого и горячо обсуждаемого вопроса реформы гражданства.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает «Европейская правда».

С января итальянский парламент обсуждает новый законопроект, предлагающий изменения, которые могут повлиять на тех, кто имеет итальянское происхождение и стремится вернуть себе свое гражданство.

Законопроект вводит особые критерии, требующие подтверждения тесной связи с Италией.

Как указано, партии «Лига» и «Братья Италии» предостерегают своего союзника «Вперед, Италия» не объединять усилия с оппозицией в этом вопросе.

Во вторник генерал Роберто Ванначчи, член «Лиги», прокомментировал дебаты о реформе гражданства, которые доминируют в политическом дискурсе Италии этим летом.

«Как шутят в интернете, рождение в конюшне не делает вас лошадью», – сказал он, добавив, что он «абсолютно против ius scholae и особенно против ius soli».

«Ius soli» предусматривает автоматическое предоставление гражданства тем, кто родился в Италии, тогда как «ius scholae» предусматривает предоставление гражданства после завершения не менее пяти лет обучения в итальянской школьной системе. Последнее предложение является предметом текущих дебатов.

Споры разгорелись после того, как «Лига» разместила в интернете отфотошопленное изображение с лицом ее союзника в правительстве, министра иностранных дел Антонио Таяни и лидера оппозиционной «Демократической партии» Элли Шлейн и подписью: «Демократическая партия возрождает ius soli, «Вперед, Италия» открывает раскол в правых».

«Вперед, Италия» быстро осудила это, заявив: «Мы считаем неприятными сообщения, подобные тем, что были сделаны «Лигой». Наша стратегия направлена на наших противников, а не на наших союзников».

Позже Таяни разъяснил позицию своей партии: «Ius scholae – это признание меняющейся реальности. Это не входит в повестку дня правительства, и нет ничего плохого в том, что у союзных партий разные взгляды. Если бы мы были согласны во всем, мы были бы единой партией».

Партия «Братья Италии» премьер-министра Джорджии Мелони пока не дала официального комментария. Однако депутат политсилы Томмазо Фоти, лидер партии в Палате депутатов, выступил с заявлением, которое многие расценили как предупреждение для «Вперед, Италия».

«Ожидаемо, что оппозиция попытается разделить большинство, но большинство должно не поддаваться на уговоры. Мы должны реализовать программу, одобренную избирателями, избегая раскола в вопросах, которые левые теперь считают фундаментальными, несмотря на то, что игнорировали их, находясь при власти», – сказал он.

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