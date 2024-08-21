Медведев прервал молчание 1 21.08.2024, 13:03

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Экс-президент РФ молчал почти две недели.

Экс-президент России Дмитрий Медведев действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о невозможности мирных переговоров с Украиной, обвинив украинских военных, которые вошли в Курскую область, в «терроризме».

Примечательно, что Медведев ничего не писал в Telegram почти две недели — с 8 августа. Молчание экс-президента РФ совпало с удачным продвижением войск ВСУ в Курской области.

«На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств. А именно — ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями», — написал он в своем канале в Telegram.

Соратник кремлевского диктатора Владимира Путина назвал пересечение ВСУ границу РФ (в Курской области) «актом терроризма», который все «поставил на свои места». «Досужая болтовня неуполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!», — акцентирует Медведев, который изначально всецело поддерживал вторжение РФ в Украину.

Медведев также разразился оскорблениями в адрес союзников Украины, в частности, лидера одной из стран Европы, — заявил, что операция ВСУ в Курской области якобы была разработана именно там. При этом Медеведев «награждает» этого человека оскорбительными эпитетами, имя его не называет и угрожает Украине.

«Его страна сделала намного хуже подопечной им территории Украины: будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов. И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов — своих англосаксонских хозяев», — разразился угрозами пособник Путина.

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