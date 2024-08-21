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Демократические силы Армении призвали немедленно разорвать отношения с Беларусью

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  • 21.08.2024, 13:22
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Демократические силы Армении призвали немедленно разорвать отношения с Беларусью

До смещения Лукашенко с поста.

Демократические силы Армении потребовали от властей страны «немедленно разорвать дипломатические отношения с Беларусью до смещения диктатора Лукашенко с поста».

С этим и иными политическими требованиями их представители вышли 21 августа к посольству Беларуси в Ереване.

Требование о разрыве дипотношений упоминается в заявлении Консультативной платформы демократических сил Армении, текстом которой поделился с «Позіркам» политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян, являющийся одним из организаторов акции.

Слова «белорусского диктатора Лукашенко в адрес Армении и армянского народа в интервью, данном телеканалу «Россия» 19 августа ⟨…⟩, в котором он заявил, что «армяне никому не нужны» — очередное проявление его антиармянской позиции, ставшей для него дурной традицией», отмечается в заявлении.

«Принимая во внимание поддержку, оказанную Беларусью Азербайджану в войне против Армении» и «признавая систематическое и продолжающееся нарушение прав собственного народа и граждан со стороны белорусского диктаторского режима», Консультативная платформа демсил Армении потребовала от властей объявить посла Беларуси и весь остальной дипперсонал персонами нон грата и предоставить им трое суток на то, чтобы покинуть территорию страны.

Также предлагается «разорвать все двусторонние договоры с Беларусью, включая соглашение о безвизовых поездках граждан» и «считать невозможным нахождение в одном военном союзе и экономическом и таможенном пространствах с Беларусью и немедленно выйти из ОДКБ, ЕАЭС и СНГ».

Заявление подписано партией «Во имя Республики», Европейской партией Армении, ОО «Европа права», клубом журналистов «Аспарез».

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