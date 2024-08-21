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Офицер СБУ рассказал о самом важном факторе «курского прорыва»

  • 21.08.2024, 13:28
  • 2,044
Офицер СБУ рассказал о самом важном факторе «курского прорыва»

В современных условиях это сложная задача.

Украинское военно-политическое руководство сумело обеспечить полную секретность при подготовке прорыва границы с Россией силами ВСУ, что представляет собой весьма сложную задачу в современных условиях.

Эту информацию озвучил Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, а также известный как «Киборг» офицер СБУ, в эфире с Бориславом Березой.

«От себя скажу: о Харьковской операции я знал гораздо раньше, когда она готовилась, и знал ее масштаб, который мы превзошли в разы, а вот о Курске – за несколько дней. Здесь фактор внезапности сработал шикарно. На прозрачном поле боя, когда летают БПЛА, есть спутники, агентура, когда накопить войска и просто их бросить – практически невозможно, мы добились фактора внезапности, захватили территорию», – пояснил нардеп.

По его словам, в украинском обществе начинало назревать уныние относительно победы Украины, но «курский прорыв» изменил настроения.

«Люди, не являющиеся военными экспертами, оценивали так – если мы сдаем территорию, значит, проигрываем. Никто не интересовался, какие потери мы наносим врагу. Но этот рывок поднял морально-психологическое состояние в обществе, и это очень важный фактор. Курская операция уже дала знать о себе и продолжается», - отметил Роман Костенко.

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