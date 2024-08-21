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Путин приехал на стрелку

  • Владимир Пастухов
  • 21.08.2024, 13:43
  • 1,610
Путин приехал на стрелку

От Кадырова потребуют подтвердить лояльность делом.

Дважды за последнее время московский царь навещал кавказского князя в его вотчине: после того, как отряды князя застряли в автомобильной пробке и не успели на битву с «Вагнером», и после того, как эти же отряды разминулись с ВСУ, которые прошли мимо. Тенденция, однако…

Понятно, что идет торг. Долг платежом красен. Царь хочет взамен квартала имени себя получить жизни чеченцев, которыми он засеет курские поля. Князь предпочел бы рассчитаться громкими словами, в крайнем случае – отдать Cybertruck. По сути, Путин приехал на стрелку, на которой от Кадырова потребуют подтвердить лояльность делом (жизнями своих бойцов), но дадут и личный утешительный приз – какую-нибудь долю в каком-нибудь энергетическом междусобойчике. Например, с Азербайджаном.

Владимир Пастухов, Telegram

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