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Лукашисты шестой год подряд не могут залатать дыры в бюджете

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  • 21.08.2024, 13:46
Лукашисты шестой год подряд не могут залатать дыры в бюджете

В 2025 году дефицит запланирован на уровне 4,5 млрд рублей.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что дефицит республиканского бюджета в 2025 году запланирован на уровне 4,5 млрд рублей.

Это шестой год подряд, когда чиновники верстают госбюджет с «дырой».

«По нашей оценке, в 2025 году получим доходы порядка 45,5 млрд рублей, расходы будут около 50 млрд рублей. Примерно 4,5 млрд рублей, или 1,6% к ВВП, прогнозируется дефицит бюджета. К сожалению, без дефицита все расходы мы запланировать не смогли, придется занимать на внутреннем рынке, работать по привлечению ресурсов извне. Это стандартная наша практика», — заявил Юрий Селиверстов.

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