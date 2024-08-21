Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут 4 21.08.2024, 13:58

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Это позволит Украине еще эффективнее наказывать россиян за их преступления.

Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут, соответствующий законопроект поддержал 281 нардеп.

Об этом сообщил депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.

По его словам, это позволит Украине еще эффективнее наказывать россиян за их преступления, а также:

является выполнением одного из ключевых евроинтеграционных требований;

упрощает процесс получения доступа к Целевому фонду МУС пострадавшим от российских преступлений украинцам и повысит шанс получения компенсации;

предоставит Украине влияние и права в МУС. Таким образом страна сможет участвовать в выборах судей МУС и выдвигать своего кандидата.

Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, но до сих пор он не был ратифицирован. Ратифицировать Римский статут неоднократно призывали правозащитники, а также Мониториговая миссия ООН по правам человека и Евросоюз.

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