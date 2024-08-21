Диетологи назвали десерт для улучшения уровня сахара в крови 1 21.08.2024, 14:04

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Можно даже диабетикам.

Если вы относитесь к тем людям, которые живут с диабетом, то, возможно, вы отказываетесь от десертов, опасаясь, что они поднимут уровень сахара в крови. Исследования показывают, что одно из самых распространенных мнений среди людей, живущих с этим заболеванием, заключается в том, что им стоит ограничить сладкое, однако не все десерты одинаковы, пишет EatingWell.

«Десерты, которые способствуют снижению уровня сахара в крови, должны иметь баланс белков, клетчатки и полезных жиров», - отметила магистр медицины, доктор философии, врач-диетолог из Нью-Джерси Алиса Смолен.

Однако все же есть десерты, которые можно спокойно есть диабетикам. Диетологи рассказали, какой десерт лучше всего подходит для такого заболевания и чем он полезен.

На что стоит обратить внимание при выборе десерта

Известно, что большинство десертов содержат много простых углеводов, добавленных сахаров и насыщенных жиров. Их можно есть время от времени людям без диабета. Однако, если вы имеете эту болезнь, то вам стоит быть более сознательными в потреблении сладостей.

«Исследования показывают, что сочетание белков с углеводами помогает улучшить реакцию крови на уровень сахара. Ищите соотношение углеводов и белков 1:1 или 2:1 с добавлением жиров, когда читаете этикетки на продуктах или «Факты о питании», - рекомендует доктор медицинских наук, спортивный диетолог Джена Браун.

По ее словам, клетчатка также может быть полезной.

«Клетчатка является ключевым компонентом в контроле уровня сахара в крови, поскольку она помогает поддерживать и стабилизировать уровень глюкозы», - добавляет Алиса Смолен.

Лучший десерт для улучшения уровня сахара в крови

Десертом №1, который одобрен диетологами, является клубнично-шоколадное греческое йогуртовое печенье.

«Греческий йогурт из цельного молока - отличный источник белков и жиров в сочетании с богатыми клетчаткой ягодами клубники, которые являются источником натурального сахара», - подчеркивает Браун.

По данным исследования, такие ягоды, как клубника, могут улучшить уровень сахара в крови и инсулина после еды для людей с инсулинорезистентностью или метаболическим синдромом.

К этому рецепту можно даже добавить орехи, чтобы получить дополнительный хруст и клетчатку. Недавние исследования показали, что диета с высоким содержанием клетчатки может помочь улучшить контроль уровня сахара в крови, липидов в крови и воспаления - всех важных маркеров здоровья для людей, живущих с диабетом.

Кроме того, эксперты говорят, что черный шоколад является идеальным завершающим элементом для этого вкусного десерта.

«Какао, содержащееся в черном шоколаде, является функциональным продуктом с высоким содержанием полифенолов, который ассоциируется со снижением резистентности к инсулину», - замечает Браун.

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