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В Беларуси банкротится крупный игрок на рынке шин

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  • 21.08.2024, 14:16
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В Беларуси банкротится крупный игрок на рынке шин

У фирмы есть долги на сумму более 2,25 млн рублей.

В Беларуси банкротится крупный игрок на рынке шин и других изделий для автомобилей — компания «Оптшинторг». Это следует из данных единого госреестра сведений о банкротстве. Но его дело продолжит другая компания, пишет zerkalo.io.

«Оптшинторг», которая сама подала на банкротство, была зарегистрирована в 1996 году. Это компания Ильдара Хусаинова и Александра Лухверчика. Среди учредителей также значится паевое товарищество «Лаинкоста». Компания была крупным участником рынка шин, колесных дисков и аккумуляторов, занималась импортом соответствующей продукции, а также продажей оптом и в розницу.

Если в 2021 году в ней трудились 23 работника, то в 2023-м — только два. Сейчас за компанией числится только один розничный торговый объект. Остальные, как и оптовые, были исключены из торгового реестра.

В марте этого года торговый сайт компании перешел другой фирме — «Шинному дому», который, вероятно, связан с «Оптшинторгом».

Из судебного документа следует, что у фирмы есть долги на сумму более 2,25 млн рублей, а активы составляют менее 145 тыс.

Суд назначил минимальный защитный период в один месяц и начал процедуру банкротства. Следующее заседание пройдет 17 сентября.

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