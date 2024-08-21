КурНР 4 Александр Немец

21.08.2024, 14:25

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Китай уже не скрывает своего отвращения к Путину.

ВСУ освоились в Курской области, а в украинских репортажах отсюда уже появилось сокращение КурНР (чтобы не путать с Китаем – КНР). Прекрасное сокращение.

Наступление ВСУ в КурНР продолжается 16-й день. Медленнее чем в первые дни, но идет. В понедельник 19 августа главком ВСУ Сырский сообщил, что ВСУ контролирует 1250 кв. км курской земли с 92 населенными пунктами. Во вторник 20 августа, согласно последнему заявлению Сырского, эти показатели выросли до 1263 кв. км и 93 поселений; глубина продвижения ВСУ составляет от 28 км до 35 км. Да, «синяя зона» (жестко контролируемая ВСУ и только ВСУ) на карте КурНР постепенно растет.

По другим сообщениям, число российских военнопленных в Курской области, с 6 по 20 августа, существенно превысило 2000.

Растет ее только «синяя зона». Растет и «серая зона», в которой идут боевые действия, и ее площадь никак не меньше площади «синей зоны».

Заметьте, в «серую зону» пока не входит «островок» площадью в 700 кв. км и российским гарнизоном около 3000 солдат. Этот «островок», или большая часть Глушковского района (его большая часть) КурНР, ограничен с севера и запада рекой Сейм, с юга находится Украина (с подразделениями пограничников), с востока наступает ВСУ. Мосты через Сейм (на севере), три постоянных и два понтонных, разрушены ударами ВСУ. Российскому гарнизону, лишенному снабжения, предстоит сдача в плен или гибель.

Почти в таком же положении находятся российские части, цепляющиеся за окраину райцентра Коренево (около 50 км северо-западнее райцентра Суджа). Они, по сути, окружены частями ВСУ.

Но, может быть, Путин их спасет, и тех кто в Глушкове, и тех, кто в Кореневе? Не спасет, силенок нет.

Всего внутри КурНР действует от 8 до 10 тысяч бойцов ВСУ. Но это настоящие, опытнейшие бойцы. Им пытаются противостоять примерно такое же число «солдат» РФ из аэродромной и космодромной обслуги, неопытные 18-летние призывники и т.п. Путин боится перебрасывать серьезное количество контрактников с Донбасса, поскольку это, без сомнения, приведет к прекращению наступления войск РФ в Луганской и Донецкой областях Украины. Оно и так идет едва-едва, «через не могу», с большоми потерями живой силы...

На севере «серая зона» доходит до поселков Сафоновка и Кромские Быки. По моей оценке; отсюда до важного шоссе Льгов – Курчатов (с Курской АЭС) – Курск остается не больше 10-12 км. Когда ВСУ достигнут этого шоссе, они смогут установить «огневой контроль» (выражение украинских военных экспертов) над Курской АЭС. Угадайте, как это скажется на экономике и особенно военной промышленности Курской, Орловской, Брянской, Белгородской, Воронежской областей...

Все это «внутри», А что снаружи?

С удовольствием и уверенностью в очередной раз повторяю: Китаю очень надоели Путин, путинский режим и Война.

Да, Китай уже не скрывает своего отвращения к Войне и Путину. Посмотрите китайский правительственный англоязычный сайт china.org.cn, подставьте слово Kursk в поисковое окошко и получите кучу статей и заметок за август 2024 года. В каждой из них «last events in Kursk region» описываются спокойно, объективно и без малейшего сочувствия к Путину. Словом, «тонешь голубчик, ну и тони, а мы поглядим со стороны».

Еще один важнейший факт: строительство второй очереди газопровода «Сила Сибири-2» (через Монголию или через Алтай) отложено на неопределенный срок. Об этом сообщила 19 августа гонконгская газета South China Morning Post. В Пекине прекрасно понимают, что начинать серьезные долговременные проекты с Путиным бессмысленно.

Китай не прекратил торговать с РФ, но торговля теперь «дезинфицирована». Товары «двойного назначения» из Китая в РФ больше не поступают.

Из Казахстана и других стран Центральной Азии (на самом деле из Китая, Турции, из стран Запада) эти товары в РФ теперь тоже перестанут поступать. По просьбе правительства Казахстана, на его таможнях устанавливают американское современное ПО, мгновенно отличающее «чистый товар» от «нечистого». Китай (контролирующий очень многое в Казахстане) не возражает.

Еще недавно 80% китайских банков отказались обслуживать торговлю Китая с РФ. После 20 июля эта доля выросла до 98% (это не преувеличение). А те банки, что еще обслуживают торговлю РФ, берут с российских экспортеров дополнительные комиссионные – свыше 5%. Это привело к обменному курсу в 13-13,5 рубля за юань, при официальном курсе Мосбиржи не выше 12,5 рубля за юань (информация от В.Милова).

В результате в июле торговля РФ с Китаем (предварительные данные) по меньшей мере не выросла против июля 2023 года, экспорт Китая в РФ слегка снизился, а поставки нефти из РФ в Китай упали на 7%. Видимо, это один из инструментов усиления давления Пекина на Путина: «Кончай Войну, дурак, а то мы с покончим с тобой!»

Александр Немец, kasparov.ru

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