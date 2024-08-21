В базу «тунеядцев» включают тех, кого там изначально не должно быть 3 21.08.2024, 14:29

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Кто в зоне риска.

В базу не занятого в экономике населения продолжают по ошибке включать людей. Среди них — матери детей до семи лет, садоводы и огородники, которых в числе «тунеядцев» не должно быть. Сейчас появились свежие примеры — включение в базу студента, жены военного, а также работающей по трудовому договору женщины, пишет zerkalo.io.

На одном из заседаний комиссии по «тунеядцам» в Берестовицком районе в июне рассмотрели пять заявлений на исключение из базы «иждивенцев».

«В частности, заявление поступило от жены военнослужащего, проходящего службу по контракту, еще одно заявление подала женщина, воспитывающая ребенка до 7 лет», — говорится на сайте Берестовицкого райисполкома.

Напомним, в этом году ввели изменение для белорусок, которые воспитывают ребенка до семи лет или у которых трое и больше несовершеннолетних детей. Чтобы не считаться «тунеядцами», теперь надо фактически проживать в Беларуси — то есть находиться за пределами страны не больше 30 дней в течение одного квартала (как и в случае с огородниками). Исключение — выезд за границу на лечение или оздоровление.

Также в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения в Берестовицком районе обратилась женщина, которая работает по трудовому договору. Как так произошло, не уточняется. Напомним, работающих в стране не должны включать в базу «тунеядцев».

«С еще одним заявлением обратилась гражданка, имеющая земельный участок, который используется для выращивания сельскохозяйственной продукции как для собственного потребления, так и для реализации, — сообщили в комиссии. — Кроме того, было рассмотрено заявление гражданина, ошибочно внесенного в базу не занятых в экономике, который в настоящий момент является студентом вуза».

Напомним, огородников и садоводов не включают в базу «тунеядцев» (если только они не выезжают за границу больше чем на 30 дней в течение одного квартала), как и студентов, которые обучаются в Беларуси.

«Изучив представленные документы, комиссия удовлетворила заявления и признала этих граждан занятыми в экономике», — сообщили в комиссии по «тунеядцам» в Берестовицком районе.

В Кричевском районе в «тунеядцы» включили (но позже убрали) работающих в России, а также огородников и индивидуальных предпринимателей.

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