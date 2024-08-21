На четверг в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности 21.08.2024, 15:00

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.

Белгидромет выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на четверг, 22 августа, объявив оранжевый уровень опасности.

«Ночью и утром 22 августа (четверг) на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с», — сообщили синоптики.

Согласно прогнозу, днем в четверг, преимущественно на востоке страны, пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +13…19°С, днем ожидается от +20°С на северо-западе до +31°С на юго-востоке Беларуси. Атмосферное давление будет повышаться.

В пятницу, 23 августа, осадки маловероятны, за исключением кратковременных дождей и возможных гроз на крайнем северо-востоке страны ночью. В отдельных районах ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет переменных направлений, от слабого до умеренного, при грозах возможны порывы. Температура ночью составит +7…14°С, днем — +20…27°С.

В субботу, 24 августа, осадков не прогнозируется. В ночные и утренние часы возможен слабый туман в отдельных районах. Ветер останется переменных направлений, от слабого до умеренного. Температура ночью колеблется от +7°С на юго-востоке до +15°С на западе, днем ожидается +25…31°С.

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