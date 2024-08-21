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Россия сворачивает муниципальные выборы в Курской области

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  • 21.08.2024, 15:20
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Россия сворачивает муниципальные выборы в Курской области

Сразу в семи районах.

Центральная избирательная комиссия России перенесла выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области из-за операции ВСУ.

Об этом сообщила ЦИК России в среду, 21 августа.

Выборы не состоятся в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгов.

Россияне утверждают, что процесс подготовки и проведения выборов «будет восстановлен при полной гарантии безопасности избирателей».

В то же время в ЦИК не уточняют, на какой именно срок перенесли муниципальные выборы.

Ранее в Курской области объявили о досрочных выборах губернатора. В частности, они были запланированы на 6−9 сентября, а состоятся 29 августа.

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