Россия сворачивает муниципальные выборы в Курской области

Россия сворачивает муниципальные выборы в Курской области1
- 21.08.2024, 15:20
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Сразу в семи районах.
Центральная избирательная комиссия России перенесла выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области из-за операции ВСУ.
Об этом сообщила ЦИК России в среду, 21 августа.
Выборы не состоятся в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгов.
Россияне утверждают, что процесс подготовки и проведения выборов «будет восстановлен при полной гарантии безопасности избирателей».
В то же время в ЦИК не уточняют, на какой именно срок перенесли муниципальные выборы.
Ранее в Курской области объявили о досрочных выборах губернатора. В частности, они были запланированы на 6−9 сентября, а состоятся 29 августа.